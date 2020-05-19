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Проживание: до 36 человек
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Переработка: до 6 м3/сутки
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Залповый сброс: 1800 л
381 600 руб
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Проживание: до 18 человек
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Переработка: до 3 м3/сутки
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Залповый сброс: 900 л
204 600 руб
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Проживание: до 18 человек
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Переработка: до 3 м3/сутки
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Залповый сброс: 900 л
208 300 руб
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Проживание: до 3 человек
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Переработка: до 0.5 м3/сутки
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Залповый сброс: 110 л
81 800 руб
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Проживание: до 24 человек
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Переработка: до 4 м3/сутки
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Залповый сброс: 1200 л
321 900 руб
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Проживание: до 20 человек
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Переработка: до 4 м3/сутки
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Залповый сброс: 1250 л
232 800 руб
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Проживание: до 50 человек
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Переработка: до 10 м3/сутки
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Залповый сброс: 2700 л
444 000 руб
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Проживание: до 9 человек
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Переработка: до 1.5 м3/сутки
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Залповый сброс: 450 л
155 800 руб
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Проживание: до 8 человек
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Переработка: до 1.6 м3/сутки
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Залповый сброс: 500 л
190 900 руб
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Проживание: до 10 человек
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Переработка: до 2 м3/сутки
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Залповый сброс: 800 л
149 000 руб
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Проживание: до 8 человек
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Переработка: до 1.6 м3/сутки
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Залповый сброс: 700 л
121 000 руб
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Проживание: до 7 человек
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Переработка: до 1.4 м3/сутки
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Залповый сброс: 300 л
96 050 руб
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Проживание: до 15 человек
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Переработка: до 3 м3/сутки
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Залповый сброс: 1125 л
178 800 руб
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Проживание: до 20 человек
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Переработка: до 4 м3/сутки
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Залповый сброс: 850 л
228 650 руб
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Проживание: до 20 человек
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Переработка: до 4 м3/сутки
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Залповый сброс: 850 л
238 255 руб
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Проживание: до 40 человек
-
Переработка: до 8 м3/сутки
-
Залповый сброс: 1500 л
373 150 руб
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Проживание: до 15 человек
-
Переработка: до 3 м3/сутки
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Залповый сброс: 800 л
135 000 руб
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Проживание: до 20 человек
-
Переработка: до 4 м3/сутки
-
Залповый сброс: 1350 л
226 800 руб
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Проживание: до 30 человек
-
Переработка: до 6 м3/сутки
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Залповый сброс: 1700 л
313 400 руб
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Проживание: до 15 человек
-
Переработка: до 3 м3/сутки
-
Залповый сброс: 1025 л
178 000 руб
-
Проживание: до 15 человек
-
Переработка: до 3 м3/сутки
-
Залповый сброс: 650 л
175 185 руб
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Проживание: до 16 человек
-
Переработка: до 3.2 м3/сутки
-
Залповый сброс: 1000 л
137 400 руб
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Проживание: до 3 человек
-
Переработка: до 0.5 м3/сутки
-
Залповый сброс: 110 л
92 200 руб
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Проживание: до 18 человек
-
Переработка: до 3 м3/сутки
-
Залповый сброс: 900 л
193 900 руб
-
Проживание: до 9 человек
-
Переработка: до 1.8 м3/сутки
-
Залповый сброс: 450 л
116 535 руб
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Проживание: до 10 человек
-
Переработка: до 2 м3/сутки
-
Залповый сброс: 900 л
162 500 руб
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Проживание: до 6 человек
-
Переработка: до 1.2 м3/сутки
-
Залповый сброс: 280 л
102 510 руб
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Проживание: до 5 человек
-
Переработка: до 1 м3/сутки
-
Залповый сброс: 350 л
178 900 руб
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Проживание: до 4 человек
-
Переработка: до 0.75 м3/сутки
-
Залповый сброс: 225 л
103 100 руб
-
Проживание: до 6 человек
-
Переработка: до 1 м3/сутки
-
Залповый сброс: 300 л
138 900 руб
-
Проживание: до 15 человек
-
Переработка: до 3 м3/сутки
-
Залповый сброс: 1050 л
317 900 руб
-
Проживание: до 4 человек
-
Переработка: до 0.75 м3/сутки
-
Залповый сброс: 225 л
108 300 руб
-
Проживание: до 30 человек
-
Переработка: до 6 м3/сутки
-
Залповый сброс: 1800 л
321 700 руб
-
Проживание: до 50 человек
-
Переработка: до 10 м3/сутки
-
Залповый сброс: 2000 л
555 900 руб
-
Проживание: до 6 человек
-
Переработка: до 1 м3/сутки
-
Залповый сброс: 300 л
112 000 руб
-
Проживание: до 50 человек
-
Переработка: до 9 м3/сутки
-
Залповый сброс: 2600 л
451 400 руб
-
Проживание: до 15 человек
-
Переработка: до 3 м3/сутки
-
Залповый сброс: 1025 л
184 800 руб
-
Проживание: до 20 человек
-
Переработка: до 4 м3/сутки
-
Залповый сброс: 1250 л
256 000 руб
-
Проживание: до 10 человек
-
Переработка: до 2 м3/сутки
-
Залповый сброс: 550 л
128 350 руб
-
Проживание: до 30 человек
-
Переработка: до 6 м3/сутки
-
Залповый сброс: 1800 л
305 900 руб
Как мы работаем
Ваша заявка онлайн
или по телефону в Мск:
+7 (495) 128-25-67
или по телефону в Мск:
+7 (495) 128-25-67
Обеспечиваем выезд
замерщика на
участок
замерщика на
участок
Точный расчет рабочей сметы и согласование договора
Доставка
материалов
материалов
Монтаж станции, приемка работы и оплата по договору
Гарантийные обязательства
2 года
2 года
Наши услуги
- Монтажные работы по установке
- Монтаж на любых типах грунтов
- Монтаж специальных емкостей
- Монтаж очистных сооружений
- Монтаж установки
- Монтаж трубы и трубопровода
- Монтаж резервуара
- Установка насоса для дачи
- Установка в котлован
- Установка канализации для дачного участка
- Установка септика на частном участке для дачи
- Установка систем очистки
- Аэробная очистка
- Анаэробная очистка
- Монтаж септиков простой конструкции
- Модели с простым устройством
- Монтаж оборудования для очистки стоков
- Монтаж очистного оборудования
- Откачка септиков от отходов
- Очистка сточных вод от процессов разложения
- Обслуживание сточных вод
- Откачка сточных вод
- Фильтрация сточных вод
- Обслуживание септиков
- Обслуживание биостанций
- Обслуживание систем очистки
- Дренаж участка
- Дренажные колодцы
- Дренажная система
- Дренажный тоннели
- Схема залегания сточных вод
- Загрузка оптимальных органических бактерий
- Ассенизаторские услуги
- Слив очищенной воды в дренаж
Наши преимущества
Бесплатный расчет
Круглосуточная поддержка
Аварийная сигнализация
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